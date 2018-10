Hilter. Unter neuer Regentschaft steht der Schützenverein Hankenberge-Wellendorf: Andrea Mindrup trägt die silberne Amtskette.

Für die jungen Besucher kreiert sie zum Schützenfest immer neue Spielideen bei der Kinderbelustigung. Am Samstagnachmittag bewies Andrea Mindrup, dass sie sich auch auf den Umgang mit der Armbrust versteht: In einem ambitionierten Wettkampf um den Rumpf des Adlers setzte sie sich gegen Kommandeur Harald Glane durch. Ihren Mitstreiter berief sie als Prinzgemahl gleich an ihre Seite. Seine Kommandeurspfeife reichte Harald Glane für die Dauer des Regentschaftsjahres daraufhin an Ulli Patzer weiter.

Im Hofstaat des Königspaares stehen „Prinzkamel“ Reinhard Mindrup und Maria Glane, Adjutant Mark und Katja Menke sowie Hofmarschall Hans-Jürgen und Iris Rose. Der Dank des Vereinspräsidenten Ulrich Borkowski galt zur Inthronisation im Fackelschein dem scheidenden Königspaar Norbert und Elisabeth Elfenkämper: „Ihr habt uns überall hervorragend vertreten.“

Umzug mit junger Reiter-Spitze

Milder Abendwind zur Krönung und zuvor Marscherleichterung wegen sommerlicher Temperaturen beim mittäglichen Festumzug: Für die Schützen aus Hankenberge und Wellendorf war das strahlende Festwetter ebenso ungewohnt wie nach dem regenbedingt verkürzten Umzug im vergangenen Jahr willkommen. Angeführt wurde der lange Zug der Schützen und Kapellen zum ersten Mal von einer kleinen Reitereskorte: Die fünfjährige Hanna Patzer ritt in Begleitung von Christina Riedemann auf dem Weg durch die Ortsteile voran.

Bestens gelaunt traten auf dem Festplatz anschließend die Adlerschützen auf den unter freiem Himmel aufgebauten Schießstand. Erfolgreich nahmen die Armbrust dabei Maike Thomalla (Krone), Dirk Frerich (Kopf), Hannelore Borkowski (rechter Flügel), Annelie Krampe (linker Flügel), Adrian Prange (Zepter), Christina Weber (Reichsapfel), Christian Dütemeyer (rechte Kralle) Cord Sextro (linke Kralle) und Jürgen Petersmann (Stoß) zur Hand, bevor Andrea Mindrup mit dem 227. Schuss den Rumpf von der Stange holte.

Lukas Pohlmann neuer Kinderkönig

„Besser nichts dem Zufall überlassen“, dachten sich unterdessen die späteren Mitglieder des Kinderhofstaates und reihten sich vorsorglich alle ein in die Schlange der Königsanwärter. Den siegreichen Schuss gab schließlich Lukas Pohlmann ab. Kinderkönigin ist Yuna Reinelt. Den Hofstaat des jungen Regentenpaares bilden Zoé Lause und Felix Buck sowie Freeda Boßmeyer und Felix Saal. Als neue Jugendkönigin setzte sich Kim-Lara Hollenberg durch.

Der Sonntagvormittag steht in Hankenberge-Wellendorf traditionell ganz im Zeichen von Humor und Geselligkeit: Für die Heimatstunden hatten Stars aus den eigenen Reihen und aus den örtlichen Vereinen wieder ein buntes Programm vorbereitet.