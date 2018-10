Hilter. Im Oktober steht Hilter im Zeichen des Ocker. Die gelb angemalten Fahrräder dekorieren die Straßen und kündigen den Ockermarkt bereits an. Der Mark findet am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Oktober statt. Der Ortskern in Hilter wird gesperrt und ist für die Besucher da.

Schirmherr ist in diesem Jahr Werner Prange, der den Ockermarkt und das Konzept 1997 mit ins Leben gerufen hat. Prange wird am Samstag den Markt um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen.

Für Frühaufsteher geht es ab 8 Uhr bereits mit dem Flohmarkt los. Er zieht sich durch das Zentrum Hilters. Bis 18 Uhr bleibt er geöffnet. Das „Duo Flexibile“ sorgt dabei für Livemusik. Es gibt zwei Bühnen: Die Ten-Bühne steht an der Bielefelder Straße und die Sparkassenbühne an der Gravestraße.

Samstag

Gegen 9 Uhr gibt es Frühstück im evangelischen Gemeindehaus am Kirchplatz. Ab 11 Uhr geht es dann richtig los unter anderem mit:

dem Losverkauf der Tombola zu Gunsten der Jugendförderung des Posaunenchores und des TuS Hilter

Dosenwerfen und Kinderschminken bei der katholische Jugend Hilter



der TuS serviert Reibekuchen am Raiffeisenmarkt und präsentiert eine Tischtennis-Ballmaschine

es gibt eine Ausstellung zum Malwettbewerb-Ockertasse in der Sparkasse

beim VFL Fanclub Lila-Weiße-Wildsäue kann man Torwandschießen



der Schützenverein Natrup-Hilter steht mit einer Schießbude vor Ort



es gibt eine Schlemmermeile an der Sparkassenbühne (Gravestraße) unter anderem mit Bubble Waffeln, ungarischen Langos und Flammkuchen



ein Kinderkarussell mit Nostalgie-Raupe



es gibt einen Autoscooter am Rewe-Markt

der MSC Dissen präsentiert sich mit einem Jugendkartslalom gegenüber vom Raiffeisenmarkt



der RC-Car-Club Hilter zeigt ein Showfahren und eine Ausstellung



es gibt eine Weindiele im ältesten Fachwerkhaus Hilters

Gegen 14.30 und 16 wird am Werk 2 eine Modenschau gezeigt

Musik

Exkursion und Party am Abend

Ab 12 Uhr wird es dann musikalisch. Die Gruppe "Die Bääähnt" spielt auf der TEN-Bühne an der Bielefelder Straße und "Hocker Rocker" auf der Bühne der Sparkassen an der Gravestraße. Gegen 13 Uhr zeigen die Treckerfreunde Hilter ihre Schätzchen und fahren in einem Korso durch den Ort, im Anschluss spielt der Spielmannszug des Schützen- und Heimatvereins Hankenberge-Wellendorf. Um 13.45 Uhr tritt die Osnabrücker Band "Mele" und gegen 15.15 Uhr die Band "Wohnzimmer Musikanten auf – beide spielen Deutsch-Pop. Die Mittelalter-Band "Sonor Teutonicus" hat ihren Auftritt gegen 15.30.

Wie kam Hilter eigentlich zum Ocker? Zu diesem Thema wird um 14.15 Uhr die Exkursion "Vom Tropenmeer in den Kalkofen – Hilteraner Geschichte und Geologie erleben" angeboten. Der Treffpunkt ist am Bahnhof Hilter. Die Exkursion dauert circa drei Stunden und wird von Dr. Andreas Mölder geleitet.





Samstagabend gegen 18 Uhr wird die Meile vor der Ten-Bühne zur Tanzfläche. DJ Markus legt nach der Feuershow von Mr. Magicfire auf. Parallel spielen die Rockmusiker „Wollies Oldies“ auf der Sparkassenbühne.







Sonntag



Auch am Sonntag beginnt der Ockermarkt um 8 Uhr mit dem großen Flohmarkt. Gegen 10 Uhr starten dann die Sportler zum Volksbank-Spendenlauf. Um 11 Uhr gibt es den traditionellen Frühschoppen mit der Dütetaler Blaskapelle und den Jagdhornbläsern Musenberg aus Wellendorf. Zudem ist verkaufsoffener Sonntag im Ort.

Gegen 12 Uhr startet die Natur- und Landschaftsführerin Everose Nepke mit ihrer Exkursion "Lockruf des Hilter Goldes – Ocker als Naturfarbe". Sie führt die Teilnehmer zu den ehemaligen Fundorten des Ockers. Die Exkursion dauert etwa drei Stunden. (Info unter: Tel: 0441/ 36 10 78 03 Treffpunkt: ehem. Bhf. Hankenberge, Borgloher Str. 1).





Im Ort steht unter anderem auf dem Programm:

12 Uhr spielt die "Katastrophen Band" auf der Sparkassen-Bühne

Harley Davidson-Korso, Ockermeile



13 Uhr, "Soap Bubble Orchestra", Ten-Bühne

14 Uhr, Freunde aus Denekamp: Tis Greun

14.30 Uhr, Modenschau, Werk 2

15 Uhr, Band "Business as ususal", Sparkassen Bühne

14.30 Uhr, "Phätte Zeiten", Ten-Bühne

15.30 Uhr, Ocker-König-Schießen, Schützenverein Hilter, Hof Westing

16 Uhr, Modenschau, Werk 2

Frauenchor Hilter, Ten-Bühne



16.15 Uhr, MGV Eintracht Hilter, Ten-Bühne

17 Uhr, Fitnesstanz mit Valentina Groh, Ten-Bühne

Auslosung der Tombola

Der Ockermarkt endet mit der Auslosung der Tombola gegen 18.30 Uhr auf der Ten-Bühne. In diesem Jahr sind einige Gegenstände der Tombola von der Kinder- und Jugendinitiative "Plant the planet", die auf der ganzen Welt Bäume pflanzt, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Mehr als 200 Bäume werden für die Einnahmen aus Hilter von der Initiative gepflanzt.