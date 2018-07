Hilter Der neue Kinderschützenkönig in Hilter ist ein Kaiser: Denn Luca Böhmann hat nach 2016 auch in diesem Jahr den Vogel abgeschossen.

Acht Jungen und Mädchen kämpften am Sonntagnachmittag beim Kindertag des Schützenvereins Hilter um die Königswürde. Nach etwas mehr als einer Stunde setzte Luca den entscheidenden Treffer.

Das war der Höhepunkt des kleinen Schützenfestes, das wie bei den Erwachsenen mittags mit einem Umzug vom Kirchplatz zum Schützenhaus begonnen hatte. Dort warteten dann nicht nur eine Hüpfburg, ein lustiger Spieleparcour, eine große Tombola, Grillwürstchen und Pommes, aber auch Limo und Softeis auf die jungen Schützen und deren Familien.

Seifenblasenmaschine

Der Spielmannszug Hilter und der Fanfarenzug Hilter, eng verbunden mit dem Schützenverein, sorgten für gute Stimmung, während eine Seifenblasenmaschine den Schützenplatz ein wenig verzauberte.

Schützendynastie

Für die Organisation verantwortlich war Melanie Fuchtmann, selber erfahrene (Kinder-)Schützenkönigin und Mitglied einer echten Schützendynastie in Hilter. Sie hatte die Idee, den Kindertag wieder aufleben zu lassen und dafür die Vorfeier, sprich die Generalprobe für das richtige Schützenfest zu nutzen.

Das eigentliche Schützenfest wird wie immer am 2. Wochenende im August stattfinden, also am 11. und 12. August, und ist das einzige Open-Air-Schützenfest im Südkreis. Da wird dann unter freiem Himmel gefeiert und getanzt rund um das Schützenhaus am Waldrand.

Dann findet auch die offizielle Krönung des neuen Kinderschützenkaisers statt. Bis dahin steht dann wohl auch fest, wer seine Königin sein wird und wer zum Hofstaat des Kinderthrons gehören wird.