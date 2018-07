Osnabrück. Bei einem Unfall auf der Autobahn 33 (A33) sind am Sonntagabend in Höhe der Anschlussstelle Harderberg vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Zwei Fahrzeuge seien gegen 21:40 Uhr kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Eine 18-jährige Frau aus Lotte sei mit ihrem Kia vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, als sie die Auffahrt in Richtung Diepholz nahm. Ihr Wagen wurde aus der Kurve getragen, schleuderte in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen.

Der Fahrer des Wohnmobils, ein 28-Jähriger aus Bayern, wurde schwer verletzt, seine 22-jährige Beifahrerin aus Brühl in NRW zog sich leichte Verletzungen zu. Die 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin und ihr 19-jähriger Beifahrer aus Osnabrück wurden ebenfalls jeweils leicht verletzt.

Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten seien Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Harderberg gesperrt worden, hieß es. Wie lange die Sperrung in der Nacht andauerte, war am Montagmorgen zunächst nicht zu erfahren. Der Verkehr auf der Autobahn konnte den Angaben nach aber an der Unfallstelle vorbeifließen.