Osnabrück. Bei einem Unfall auf der Autobahn 33 (A33) ist am Sonntagabend in der Höhe der Anschlussstelle Borgloh mindestens ein Mensch verletzt worden.

Zwei Fahrzeuge seien gegen 21:40 Uhr kollidiert, teilte ein Polizist auf Anfrage mit. Zum Unfallhergang ebenso wie zu der genauen Anzahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen konnte er zunächst noch keine Angaben machen. Die Kollegen seien noch vor Ort.

Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten seien sowohl Auf- als auch Abfahrt der Anschlussstelle Borgloh in Fahrtrichtung Diepholz gesperrt worden. Der Verkehr auf der Autobahn könne aber an der Unfallstelle vorbeifließen, sagte der Polizist. Wie lange die Arbeiten andauern würden, war am Sonntagabend noch nicht abzusehen.