Hilter. Bei einem Verkehrsunfall in Hilter sind am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt worden – zwei schwer und eine leicht.

Gegen 16.25 Uhr kollidierten an der Kreuzung Lopen Fuhr und Erpener Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Fahrerin eines Fiat die Vorfahrt eines BMW-Fahrers missachtet, der von rechts kam. Beide wollten in der Tempo-30-Zone geradeaus über die Kreuzung, teilte die Polizei in Dissen auf Nachfrage mit.

Der BMW krachte in die Beifahrerseite des Fiat und kippte den Kleinwagen auf die Seite. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt – die Feuerwehr befreite sie aus dem Auto. Die beiden erwachsenen Söhne der Frau wurden schwer und leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro.