Ein engagiertes Team freut sich darauf, die Gäste im neu eröffneten Restaurant „Am Steinbruch“ in Hilter zu verwöhnen. Foto: Petra Ropers

Hilter. Genuss in stilvollem Ambiente bietet unter der Leitung der Gastwirtsfamilie Pacek ab sofort das Restaurant „Am Steinbruch“ an der Osnabrücker Straße in Hilter. Vor gut einem Jahr begannen die Umbauarbeiten, die so manchen Schatz freilegten und dem ehemaligen „Route 68“ ein völlig neues Gesicht gaben.