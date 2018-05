Hilter. Christi Himmelfahrt, jedes Jahr 40 Tage nach Ostern gefeiert, ist der Tag, an dem sich Jesu endgültig von dieser Welt verabschiedete. Der Waldgottesdienst der evangelischen Südkreisgemeinden auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Hilterberg beschäftigte sich am Donnerstag mit diesem Abschied. Auf einer Wolke hätten die Jünger Jesus davonfliegen sehen, berichtete Pastor Bernd Knoblauch.

Knoblauch erzählte von einer Beerdigung, die er selbst als Gast der Trauergemeinde miterlebt hatte. Nach der Zeremonie auf dem Friedhof – der Pastor sei längst weg gewesen – habe man zusammengestanden. „Keiner machte Anstalten, wegzugehen“, sagte er. So sei es auch den Jüngern gegangen. Sie hätten noch lange in die Luft geschaut, bis jemand gefragt habe, was sie noch nach oben starren würden: Jesus würde wiederkommen.

Nicht stehen bleiben

„Es ist gut, wenn einen jemand wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt“, so Knoblauch. Die Jünger hätten schließlich einen Auftrag gehabt. Und so zogen sie los, um die Botschaft Jesu zu verbreiten. „Jesus hat sie auf den Weg gebracht. Und auch wir können nicht stehen bleiben“, sagte der Pastor. Jesus habe uns den Weg gezeigt und uns dann alleine gelassen. „Wie gute Eltern das auch tun.“ Er habe uns losgelassen, weil er uns etwas zutraue. Er wolle Menschen, die ihre Fähigkeiten benutzen und sich in seinen Dienst nehmen lassen.

Kindergottesdienst auf der Lichtung

Der Gottesdienst wurde begleitet vom Hilteraner Posaunenchor unter der Leitung von Martin Holzmann. Pastor Eric Neumann hatte vor Beginn des Gottesdienstes die Kinder aus der rund 80-köpfigen Gemeinde gefischt und zu einer Lichtung mitgenommen, wo er parallel einen Kindergottesdienst abhielt. Ebenfalls parallel wurde der Grill angefeuert, von dem es nach dem Gottesdienst Bratwurst gab.