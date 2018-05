Hilter. Im Osnabrücker Land sind wieder präparierte Hundeköder gefunden worden. Eine Spaziergängerin entdeckte am Montagnachmittag mehrere mit Metall gespickte Wurststückchen in Hilter.

Die Hundeköder wurden im Ortsteil Ebbendorf gefunden. Nicole Wöbeking hatte auf Facebook auf den Fund aufmerksam gemacht. Sie fand die Fleischstücke unter anderem auf dem Parkplatz ihres Geschäfts und an einem Strommast in der Erichshöhe.

Eine Kundin habe ihr berichtet, dass auch in den Wäldern an der Glückaufstraße in der Nähe der ehemaligen Bäckerei Köder ausgelegt worden seien. Wöbeking hat die Wurststückchen eingefroren und Anzeige bei der Polizei erstattet.