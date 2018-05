Am Amtsweg in Hilter soll bald der Bolzplatz entstehen. Anfang Juni sollen die Bauarbeiten beginnen. Foto: Kathrin Pohlmann

Hilter. Die Kinder in Hilter bekommen endlich einen Bolzplatz. Denn daran mangelt es. An der Umsetzung hat der TuS Hilter gemeinsam mit dem Förderverein gearbeitet. Der Platz soll auf dem Sportplatzgelände an der Deldener Straße entstehen.