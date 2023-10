Dieses Jahr wieder mit Riesenrad Letzte Vorbereitungen für den 26. Ockermarkt in Hilter aTW laufen Von Manuel Wozniak | 20.10.2023, 10:38 Uhr Albert Dormeier, seine Frau und zwei Angestellte aus den Niederlanden sind bereits fleißig beim Aufbau ihres Riesenrads in Hilter. Schon einige Jahre hat es auf dem Ockermarkt keines mehr gegeben. Foto: Manuel Wozniak up-down up-down

Jedes Jahr am dritten Oktoberwochenende wird die Innenstadt in Hilter zur Partymeile. Ab Samstag ist es wieder soweit. Die Mischung aus Fahrgeschäften, Volksfest und Verkaufsmarkt zieht dann erneut Tausende Menschen in den südlichen Landkreis von Osnabrück.