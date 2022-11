In Holte-Lastrup musste die Lastruper Straße wegen eines Unfalls gesperrt werden. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Straßensperrung wieder aufgehoben Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Holte-Lastrup bei Lähden Von Wilfried Roggendorf | 24.11.2022, 16:27 Uhr | Update vor 19 Min.

Am Donnerstag, 24. November, ist es in Holte-Lastrup in der Gemeinde Lähden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Lastruper Straße musste deswegen gesperrt werden.