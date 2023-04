Besuchte am Mittwoch zum ersten Mal als Innenministerin das Emsland: Daniela Behrens. Sie war zu Gast in Herzlake und Meppen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Ministerin besucht Herzlake Wieso das Emsland für Daniela Behrens „plietsch“ ist Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.04.2023, 17:32 Uhr

Seit Januar 2023 ist Daniela Behrens niedersächsische Innenministerin. Am Mittwoch hat sie zum ersten Mal in dieser Funktion das Emsland besucht und war in Herzlake und Meppen zu Gast. Die Region bezeichnete sie dabei als „plietsch“.