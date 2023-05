Nigel Ledder und seine Frau Jacky tehen hinter brieftaubenshop.de, ein Versandhandel für Futter, Nahrungsergänzung und Hygrieneprodukte für Brieftauben, Geflügel, Hunde und Katzen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Sogar Scheichs aus Dubai Wieso Brieftaubenfreunde von überall Ware in Herzlake bestellen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 05.05.2023, 13:56 Uhr

Aus seiner privaten Garage heraus hat Nigel Ledder aus Herßum in der Samtgemeinde Herzlake vor 14 Jahren begonnen, Futter für Brieftauben zu verkaufen. Inzwischen verschickt er mehrere zehntausend Pakete im Jahr in die ganze Welt. Was macht den 67-jährigen Briten so besonders?