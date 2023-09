Noch vor fünf Jahren glaubte Bernd Moormann an die Zukunft seiner Gastronomie, die sich in bester Lage von Herzlake zwischen der St. Nikolaus-Kirche und dem Rathaus mit dem frisch sanierten neuen Marktplatz befindet.

2017 nahm er mehr als 500.000 Euro in die Hand, um die marode Kegelbahn zu entfernen und den Saal zu vergrößern. Bis zu 280 Personen kann er dort seitdem bewirten. Seinerzeit wurden auch die Toiletten auf Vordermann gebracht. Auch die Küche sei noch nicht sehr alt. Zuletzt investierte er in die Modernisierung der Kneipe, die sich im vorderen Bereich des Gebäudes zur Straße hin befindet.

Viele Stammtische besuchen die Gaststätte Moormann seit Jahrzehnten

„2019 war das bisher beste Jahr unter meiner Leitung“, blickt der Gastronom zurück. In dem Jahr konnte er im Saal 16 Hochzeitsgesellschaften bewirten, hinzu kamen etliche private und öffentliche Veranstaltungen - und das zusätzlich zu den sehr treuen Stammtischen und Freundeskreisen, die sich regelmäßig bei Moormann treffen.

Doch dann kam Corona und der Ukraine-Krieg mit der Energiekrise und der hohen Inflation. Sie ließen ein tiefes wirtschaftliches, aber auch emotionales Loch bei Bernd Moormann entstehen. „Ich habe Burnout und Depressionen, schlafe schlecht, bin antriebslos“, sagt der Herzlaker im Gespräch mit der Redaktion frei von der Seele weg. Mehrfach sei er in den vergangenen Wochen umgekippt, hatte zeitweise Lähmungserscheinungen.

Bernd Moormann sen. starb 2015 im Alter von nur 63 Jahren

Seit längerem ist er in Behandlung und weiß seit den Gesprächen, dass wohl auch der frühe Tod seines Vaters (Bernd Moormann sen. starb im September 2015 im Alter von nur 63 Jahren an Krebs) erste seelische Verletzungen hinterlassen hat. Und auch die Trennung von seiner Frau, die mit dem gemeinsamen Nachwuchs inzwischen nicht mehr im Ort lebt, hat die persönliche Situation des Gastronoms verschärft.

Hinzu kam über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte das eher unstete Leben eines Gastronoms. „Ich bin hier in der Gaststätte aufgewachsen, habe schon als Kind meinen Vater unterstützt“, berichtet der 43-Jährige. Er erinnert sich zum Beispiel an ein Pferd oder ein Esel im Gastraum, die aus der Spüle der Theke tranken, oder an eine Karnevalsfeier, bei der ein schlafender Karnevalist am nächsten Morgen plötzlich aus einem Sarg stieg.

Im Jahr 1962 (damals lebte Bernd Moormann noch nicht) nächtigte sogar der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke im Haus Moormann, das seinerzeit noch ein Hotel mit Restaurant und Textilgeschäft war.

Oft erst morgens um 6 Uhr im Bett und um 10 Uhr wieder am Tresen

Auf dem Dorf würden es die Menschen allerdings verlangen, dass die Kneipe am Wochenende bis in die frühen Morgenstunden geöffnet ist. „Um 6 Uhr ins Bett, um spätestens 10 Uhr wieder raus, weil wenig später die ersten Gäste zum Frühschoppen am Tresen stehen. Das war für mich lange Zeit Normalität“, sagt Bernd Moormann.

Die Spuren, die diese „Normalität“ verursacht hat, will der Herzlaker nun aufarbeiten. Er wird ab Mitte September in eine mehrwöchige Reha gehen. „Den Betrieb nur mit 60 statt mit 100 Prozent zu führen, ist keine Option mehr. Auch wenn es sehr weh tut, werde ich die Gaststätte schweren Herzens ab dem 1. Oktober verpachten“, erklärt Moormann.

Neue Pächter übernehmen auch Vereinsheim des VfL Herzlake

Die neuen Pächter heißen Ina und Serkan Tasdemir. Beide sind Mitte 30 und haben beim Imbissbetrieb Möhlmann aus Klein Berßen mehrere Jahre gastronomische Erfahrungen gesammelt. Beide werden auch die Gastronomie im Stadion des VfL Herzlake übernehmen, die Moormann bisher betrieb.

„Beide sind Feuer und Flamme und ein Glücksfall für mich. Die Grundlagen für die beiden sind ideal“, sagt Bernd Moormann. Das Gebäude bleibt in seinem Besitz, er steht den Pächtern auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie denn wollen. Moormann selbst will nach der vollständigen Genesung als Angestellter im Vertrieb arbeiten, möglicherweise für Getränke, wo er sein Netzwerk nutzen kann, das er über Jahre aufgebaut hat.

Neue Pächter übernehmen das Personal von Bernd Moormann

Das Personal (Bernd Moormann beschäftigte eine Vollzeitkraft in der Küche und etwa 15 Aushilfen) werden Ina und Serkan Tasdemir. „Ich hoffe, dass die Herzlaker den beiden eine Chance geben und beide es schaffen, den Betrieb zu erhalten“, betont der 43-Jährige. Es wäre ansonsten nicht der einzige Ort im Emsland, in dem es keine Gaststätte beziehungsweise einen Saal für Veranstaltungen mehr geben würde.