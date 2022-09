Amazon versendet alleine in Deutschland täglich mehrere Millionen Pakete. Nicht alle erreichen den Absender. Symbolfoto: Imago Images / Eibner up-down up-down Nicht alltäglicher Fall im Emsland In Herzlake vergessene Pakete von Amazon führen zu kurioser Spende Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.09.2022, 13:22 Uhr

Spenden erhält der Kinderschutzbund in Meppen regelmäßig. Eine so kuriose Geschichte, bei der vergessene Amazon-Pakete in Herzlake eine entscheidende Rolle spielen, steckte bisher aber hinter keinem Geldgeschenk.