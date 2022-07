Die Geh- und Radwege wurden erneuert und mit einem einheitlichen Gestaltungspflaster versehen. Die neu aufgestellten asphaltierten Bushaltebuchten sollen die Fahrbahn im Bereich der Gaststätten „Lähdener Hof“ und „Dorfgrill“ optisch aufwerten. Das Pflaster wurde einheitlich gestaltet und die Ortsmitte hat eine zusätzliche Haltebucht bekommen. Im Herbst sollen außerdem neue Hecken und andere Pflanzen am Straßenrand angepflanzt werden. In nur 14 Wochen hat sich das Ortsbild komplett gewandelt.

Mit der neuen Gestaltung solle im Ort vor allem ein einheitliches Bild erzeugt werden, erklärte Heinrich Rohjans vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die neue Aufmachung des Ortes dient allerdings nicht nur der Optik, sondern auch der Sicherheit. So wurden die Trink- und Abwasserleitungen des Trink- und Abwasserverbands Bourtanger Moor und die Gas- und Stromleitungen der EWE saniert. Auch die bereits vorhandenen Straßenlaternen wurden durch energieeffiziente LED-Straßenlaternen ersetzt.

Anlieger beteiligt

Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, ließ der Landkreis Emsland die Kreisstraße 221, die durch Lähden führt, neu asphaltieren. Außerdem soll eine sogenannte Dunkelampel in Höhe der Grundschule folgen. Ende des Jahres werde die Neugestaltung dann komplett abgeschlossen sein, sagte Rohjans.

Beteiligt an den Baumaßnahmen waren neben dem LGLN und dem Landkreis Emsland auch die ausführenden Firma Heinz Engbers GmbH, das Planungsbüro Honnigfort & Brümmer sowie der Dorferneuerungsausschuss Lähden. Außerdem seien auch die privaten Anlieger der Ortsdurchfahrt immens an der Neugestaltung beteiligt gewesen, betonte Lähdens Bürgermeister Bernhard van der Ahe (CDU). So hätten die Geschäfte durch private Sanierungen erheblich die Neugestaltung unterstützt. Nach Angaben der Samtgemeinde Herzlake belaufen sich die Kosten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt auf 570000 Euro.