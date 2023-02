Um Menschen beim Kanu- und Floßfahren auf der Hase zu unterstützen und sie auch im Auge zu behalten, soll es einen weiteren „Hase-Ranger“ geben. Foto: Hasetal Touristik up-down up-down Hasetal-Ranger gesucht So sorgt Erwin Leichtl aus Herzlake für Ordnung auf der Hase Von Reinhild Wilmes | 28.02.2023, 14:31 Uhr

Ausflüge an der Hase in Haselünne oder Herzlake sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Manchmal gibt es dabei Probleme mit dem Naturschutz. Deshalb sucht der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal neue Ranger, die regelmäßig nach dem Rechten sehen.