Nachfrage stetig gesunken Schulkindergarten in der Samtgemeinde Herzlake wird eingestellt 14.03.2023

Seit 1994 gibt es in der Samtgemeinde (SG) Herzlake einen Schulkindergarten, der Kindergartenkindern den Start in die Grundschule erleichtern soll. Der Schulausschuss hat jetzt die Abschaffung des Angebots beschlossen. Gestärkt wird indes die Schulsozialarbeit in den Grundschulen.