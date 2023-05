Vor wenigen Tagen trat die Band „Frog Bog Dosenband“ bei der Maiwoche in Osnabrück auf. Am 17. Juni ist sie in Lähden im Emsland zu hören. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Zeiten, Preise, Tickets Schnick-Schnack-Festival 2023 in Lähden: Das müssen Rockfans wissen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 30.05.2023, 15:18 Uhr

In Lähden in der Samtgemeinde Herzlake findet am Samstag, 17. Juni 2023, das Schnick-Schnack-Festival statt. Es wird von der Punkrock-Band „Civil Courage“ organisiert. Wir sagen, welche Bands auftreten werden, wo es noch Tickets gibt, was diese kosten und wie der Zeitplan lautet.