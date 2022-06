Seit dem Jahr 2004 veranstaltet der Herzlaker Handel- und Gewerbeverein den Weihnachtsmarkt im Herzen des an der Hase gelegenen Ortes. Auch in diesem Jahr lockten zahlreiche Stände und Buden die Besucher an. Neben reichlich Glühwein gab es auch Kaffee und Kuchen, Punsch, Tee und allerlei Leckereien. Andere Stände boten Backwaren, heiße Waffeln, Süßigkeiten. Seidenmalereien und kleine Geschenkideen rundeten das vielfältige Angebot ab.