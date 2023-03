Mehr als 30 Jahre haben Bernhard van der Ahe aus Lähden (links) und Gerd Henkel aus Herzlake als ehrenamtliche Bürgermeister in der Kommunalpolitik in der Samtgemeinde mitgemischt. Beide blicken hier in einen Ordner mit alten Zeitungsausschnitten.

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper