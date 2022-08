Stephanie Meyer ist die Leiterin der neuen Kita Hase-Knirpse in Herzlake. Gebaut wurde die Einrichtung mit fünf Gruppen vom Vitus-Werk und der Gemeinde Herzlake. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down 95 Kinder in fünf Gruppen Neuer Vitus-Kindergarten Hase-Knirpse in Herzlake bereits voll belegt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.08.2022, 08:45 Uhr

Nach einigen Verzögerungen beim Bau ist jetzt der Kindergarten Hase-Knirpse des Vitus-Werks am Fasanenweg in Herzlake mit fünf Gruppen und 95 Kindern voll in Betrieb gegangen. Leiterin Stephanie Meyer stellt die Vorzüge des 2,75 Millionen Euro-Projektes vor.