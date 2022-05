Im Bereich der „Bakerder Wiesen“ zwischen Fasanenweg, Schützenstraße und Hase in Herzlake entsteht ein Neubaugebiet. FOTO: Daniel Gonzalez-Tepper Etwa 60 Bauplätze Hier entsteht das Neubaugebiet an der Hase in Herzlake Von Daniel Gonzalez-Tepper | 31.05.2022, 09:12 Uhr

Bauwillige in der Gemeinde Herzlake können sich auf ein Neubaugebiet an der Hase freuen. Am Rand des Areals „Bakerder Wiesen“ wird auch schon gebaut.