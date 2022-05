Beim Breitbandausbau in der Ortschaft Herßum (Gemeinde Lähden) hat es ein Problem gegeben. Schuld scheint das Tiefbauunternehmen zu sein, das die Glasfaserkabel verlegt hat. FOTO: Jan Woitas/dpa Stefan Luker ohne Anschluss Neu verlegtes Glasfaserkabel in Herßum sorgt für Ärger Von Daniel Gonzalez-Tepper | 02.05.2022, 17:04 Uhr

Stefan Luker, der am Vinner Kirchweg in Lähden-Herßum wohnt, muss seit Anfang April auf Internet und Telefon verzichten. Dabei liegt in der Straße vor seinem Haus ein frisch verlegtes Glasfaserkabel. Westenergie Breitband und Eon Highspeed sprechen von einem Einzelfall.