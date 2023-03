Die 640 Beschäftigten von Brüggen in Herzlake erhalten mehr Gehalt. Das wurde in langen Verhandlungen mit der Firma Krone, zu der Brüggen seit 2016 gehört, beschlossen. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Tarifabschluss vorgestellt Nach Streik: Brüggen-Mitarbeiter in Herzlake bekommen mehr Gehalt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 31.03.2023, 14:27 Uhr

Der Warnstreik hat sich gelohnt: Die Beschäftigten der Firma Brüggen Oberflächen in Herzlake dürfen sich über zusätzlichen Lohn pro Jahr freuen. In einer Betriebsversammlung am Freitag wurde den Mitarbeitern der Tarifabschluss durch die Geschäftsführung und der IG Metall vorgestellt.