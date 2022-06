„Künftig wird sich die Regionalbank in modernen Räumlichkeiten mit modernster Technologie an der Straße Neuer Markt 5 präsentieren“, freuen sich die OLB-Direktoren Andreas Poppen und Horst Söker (Mitglieder der Geschäftsleitung) sowie der Herzlaker Filialleiter Ulrich Sandhaus.

Wegen des zurzeit bereits angelaufenen Umbaus stehen die OLB-Mitarbeiter ihren Kunden für voraussichtlich sechs Wochen im ehemaligen Fernsehgeschäft Grote im gleichen Gebäude zur Verfügung. Am 26. und 27. April bleibt die Filiale geschlossen. Die Kunden können dann ihre vollständig modernisierte und erweiterte Filiale, bestehend aus den alten Räumen und dem ehemaligen Fernsehgeschäft, bereits ab dem 29. Mai in vollem Umfang genießen.

Die umgebaute und erweiterte OLB-Filiale Herzlake wird künftig einen großzügigen Schalterraum haben sowie drei Sprechzimmer. Auch die Kundenschließfächer werden in einem separaten Raum untergebracht. Die komplette SB-Zone wird größer und mit modernster Technik ausgestattet. Auch optisch wird sich einiges verändern und die OLB Herzlake in banküblichen Farben als markantes Gebäude leicht erkennbar sein. Bisher betrug die Geschäftsfläche 170 Quadratmeter, nach dem Umbau werden es 240 Quadratmeter sein.

Seit mehr als 90 Jahren ist die OLB in Herzlake zu Hause. Die Investition in den Standort unterstreiche die tiefe Verwurzelung der Bank in der Region. „Wir setzen von jeher auf die aktive partnerschaftliche Betreuung von Mensch zu Mensch. Dabei geht es vor allem darum, die Wünsche und Ziele unserer Kunden zu erfüllen“, sagt Filialleiter Ulrich Sandhaus. Daher werde dem Thema „Kundengespräch“ bei den Umbauarbeiten große Bedeutung gewidmet. Die hierfür vorgesehenen Büros werden modern gestaltet und stellten höchste Diskretion sicher.

Für ihre Beratung sei die OLB bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Der TÜV Saarland habe nach einer fundierten Überprüfung der Bereiche Service, Anlageberatung, Baufinanzierung und strategische Firmenkundenbetreuung bestätigt, dass die Kunden der OLB in allen Lebensphasen von dem Produkt- und Dienstleistungsangebot profitieren. Besonders der individuelle Umgang mit den Kunden und das Aufzeigen verschiedener Alternativen seien, so Ulrich Sandhaus, für die Zertifizierung ausschlaggebend.