„Rock‘n‘Roll-Frühschoppen“ nennt die Lähdener Punkrock-Band das Schnick-Schnack-Festival selbst. Es lockt jedes Jahr mehr als 1000 Besucher auf den „Civis Ground“ an der Ostlähdener Straße neben der Gaststätte Siemer. Termin im kommenden Jahr ist der 20. Juli.

Neben Civil Courage selbst treten auf: J.B.O., The Idiots, Die Dorks, Home Reared Meat, Megalizz, Riot at the Moonshine Bar und Slopp Joe‘s. Alle stammen aus dem Bereich Rock, Punk und Metal.

Karten zum Preis von 42 Euro gibt es ab dem 8. September bei den Civis und beim Tattoo-Studio Zombie Ink in Lathen sowie ab dem 10. September online auf www.schnickschnackfestival.de. Wie in den Vorjahren wird es keine Tageskasse geben.

Benefizkonzert für das Ahrtal am 9. September in Herzlake

Bis Juli 2024 müssen Fans von Civil Courage aber nicht waten, um die Band live zu sehen. Die Lähdener veranstalten am Samstag, 9. September ein Benefizkonzert für das Ahrtal auf dem neuen Marktplatz in Herzlake. Neben Civil Courage treten ab 18 Uhr die Haweiians, eine deutsche Pop-Punkband aus Westerkappeln in Nordrhein-Westfalen, sowie Dazed and Confused, eine Rock- und Metal-Band aus Lingen, auf. Alle Einnahmen werden in das Überflutungsgebiet in Rheinland-Pfalz gespendet.