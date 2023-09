Mehrere Ortsbesuche Landkreis hat insolventes Pflegeheim in Lähden-Holte überprüft Von Daniel Gonzalez-Tepper | 01.09.2023, 15:16 Uhr Der Betreiber des Pflegeheims „Me Vivo“ an der Straße An der Koppel in Holte Lastrup, das zur Gemeinde Lähden im Emsland gehört, ist insolvent. Hat das Folgen für die Bewohner? Archivfoto: Martin Reinholz up-down up-down

Das Pflegeheim Me Vivo in Holte-Lastrup in der Gemeinde Lähden ist zahlungsunfähig. Die Heimaufsicht beim Landkreis Emsland hat die Einrichtung in den vergangenen Wochen mehrfach besucht. Eine Kreissprecherin erklärt, was dabei festgestellt wurde.