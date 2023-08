„Noch lebende ehemalige Mitglieder aus dem Gründungsjahr 1948 gibt es unseres Wissens nach nicht mehr“, sagt Jannik Meier, der seit sechs Jahren die KLJB in dem 250-Seelen-Ort am östlichen Rand des Landkreis Emsland als Vorsitzender leitet. Da schon damals eine Altersgrenze von 16 Jahren galt, wären diese Personen auch älter als 90 Jahre.

Überliefert in einem Zeitungsbericht zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 1998 ist, dass der erste Vorsitzende Franz Burke hieß, sein Stellvertreter war Heinz Griep, der erste Kassenwart war Hermann Hellmann.

Zum 50-Jährigen der KLJB Westrum im Jahr 1998 ist dieser Zeitungsbericht erschienen. Er war auch die Einladung zur ersten Scheunenfete der Landjugend in dem Dorf. Foto: Repro: Daniel Gonzalez-Tepper

Zunächst durften nur männliche Dorfbewohner Mitglied der KLJB in Westrum werden, ab Mitte der 1950er Jahre wurden auch Mädchen und junge Frauen aufgenommen. „Mit ihren Volkstänzen sorgten sie vor allem bei den Erntedankfesten für gute Stimmung und Freude“, heißt es in einem Bericht von damals. Das Erntedankfest Anfang Oktober gehörte nämlich wie das Osterfeuer von Anfang an zu festen Veranstaltungen der Landjugend, die Scharen von Besuchern anlockte. Sie kamen wegen der Nähe zu den Kreisgrenzen schon damals oft aus den Nachbarkreisen Cloppenburg und Osnabrück.

Mitglieder zahlten in den Anfangsjahren 25 Pfennig Beitrag

Als ersten Mitgliedsbeitrag legte der damalige Vorstand 25 Pfennige fest. Heute zahlen die 72 aktuellen Mitglieder 30 Euro. Interessantes Detail aus den Anfangsjahren ist das Thema Alkohol: Der Konsum von hochprozentigem Alkohol verleitete häufiger zu Reibereien bei den Gästen der Landjugendfeten. Darum beschloss der Vorstand, dass nur noch Wein ausgeschenkt werden durfte. Es bestand also Weinzwang bei den KLJB-Festen in Westrum.

Die alte Schule an der Herzlaker Straße in Westrum war schon früh die „Schaltzentrale" der Landjugend. Hier fanden so gut wie immer die Treffen statt oder es wurde gefeiert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Das war in den 1990er Jahren nicht mehr der Fall, sagt Gerd Schwalen. Er gehörte Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre dem Vorstand an, einige Zeit war er auch Vorsitzender. Schon damals habe der Vorstand versucht, neben dem Osterfeuer und dem Erntedankfest eine große Landjugendfete in einer Scheune auf die Beine zu stellen. „Die Kosten waren uns aber zu hoch“, blickt er zurück.

Am 5. September 1998, pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der KLJB Westrum, erfolgte dann die Premiere: In der Kartoffelhalle der Familie Burke, zentral im Dorf gegenüber der Kirche in Westrum gelegen, fand die erste Mega-Scheunenfete statt.

Erste Landjugendparty 1998 endete fast im Chaos

Der damalige Vorstand ging dabei volles Risiko: Gebucht wurde die damalige Spitzenband Billboard. „Wären weniger als 500 Besucher gekommen, dann wären wir so gut wie Pleite gewesen“, blickt Frank Lenger, damals Vorstandsmitglied, zurück. Der Vorstand habe auf 600 Gäste gehofft und entsprechend geplant.

Ein Bild von der ersten Landjugendparty in Westrum im September 1998. Sie fand in der Kartoffelhalle der Familie Burke statt. Foto: Landjugend Westrum

Am Ende des Abends kamen sagenhafte 1200 Besucher. „Wir waren zu Beginn des Abends völlig überfordert. Die Theke waren viel zu klein, es gab zu wenig Thekenpersonal und die Getränke gingen aus. Auch der Imbiss war in kurzer Zeit fast ausverkauft“, berichtet Clemens Burke, dessen Familie die Scheune zur Verfügung stellten. Hektisch wurde im Hintergrund nachgebessert, weitere Getränke herangeschafft, Eltern sprangen als Thekenpersonal ein.

Mit diesem Plakat warb die Landjugend Westrum 1998 für die „Mega-Scheunen-Fete" mit der Band Billboard. Foto: Repro: Daniel Gonzalez-Tepper

Seit 1999 findet Fete im Zelt an der alten Schule statt

Dank des Gewinns aus der Party konnte 1999 ein Zelt gemietet werden, das neben der alten Schule, die als „Use olde Schaule“ den Vereinen in Westrum als Treffpunkt zur Verfügung steht, aufgestellt wurde. Seitdem finden die Landjugendpartys als Zeltfeten statt.

Zu Spitzenzeiten Ende der 2000er-Jahre kamen 2200 Besucher zu der Party, zuletzt pendelte sich die Zahl bei etwa 1500 ein. Die Kasse bestückt seit vielen Jahren der Schützenverein Westrum. In der Corona-Pandemie wurde zweimal in kleiner Runde nach geltenden Regeln in der alten Schule gefeiert.

Die Kasse bei den Landjugendpartys in Westrum besetzt seit Ewigkeiten der örtliche Schützenverein. Foto: Landjugend Westrum

Zum 25-Jährigen der Landjugendfete und dem 75-jährigen Bestehen der KLJB werden am kommenden Samstag, 2. September 2023, sechs Discjockeys auf drei Musikbereichen auflegen. Gebucht wurden Ton-Don, Owly, Niklas Cue, DJ PD, Juls und Steve Dosvor. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

120 Anmeldungen für Ehemaligentreffen am Freitag

Bereits am Freitag, 1. September, findet ein Ehemaligentreffen in der alten Schule statt. „Wir werden alte Bilder, Dias und Videos zeigen, die zu Gesprächen einladen sollen“, sagt der Vorsitzende Jannik Meier. 120 ehemalige Mitglieder haben sich angemeldet.

Am Samstag findet zudem ab 18.30 Uhr eine Mallorca-Party mit acht eingeladenen Landjugenden aus der Umgebung in einem Teil des Zeltes statt. Die große Fete für alle beginnt dann gegen 22 Uhr.

Den aktuellen Vorstand der Landjugend Westrum bilden: (obere Reihe v.l.) Carlos Alonso, Greta Schwalen (stellvertretende Vorsitzende), Jannik Meier (Vorsitzender), Johanna Lenger, Patrick Stürwold; (untere Reihe v.l.) Felix Berens, Susann Ahlers, Michael Stuckenberg, Mathis Rolfers. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Die KLJB bietet den jungen Menschen in Westrum aber weit mehr als nur die Zeltfete im September. Etwa einmal im Quartal findet etwas statt. Neben dem Osterfeuer am Karfreitag und dem Erntedankfest Anfang Oktober finden Aktionen zu Weihnachten statt, im Frühjahr wird geboßelt, im Sommer Kanu gefahren, es gibt Tages- oder Wochenend-Fahrten in Freizeitparks oder zur Nordsee.

Alle drei Jahre wird ein Erntedank-Umzug organisiert, auch die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion der Diözese ist in Westrum Pflicht.