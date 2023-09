Neben einem Kommersabend gab es einen plattdeutschen Gottesdienst und ein buntes Dorffest am Samstag im Festzelt am Schützenplatz. Höhepunkt und Abschluss der Feierlichkeiten bildete ein großer Festumzug mit über 30 historischen Wagen, Oldtimern und Fußgruppen durch die Straßen am Sonntag.

Nachbarschaften, Vereine und weitere Gruppen hatten in monatelanger Vorbereitung die Wagen geplant und gebaut. Der Festumzug wurde von alten Fahrzeugen und Motorrädern begleitet. Ferner sorgten vier Musikkapellen für den musikalischen Rahmen. Rund 3500 Zuschauer säumten die Straßen des Ortes.

Um die Motivwagen und die Kostümierung für die Fußgruppen zu erstellen, waren im Vorfeld 13 Straßenzüge gebildet worden, die alle eine andere Epoche beziehungsweise ein anderes Thema darstellten. Neben einer alten Wassermühle, die es früher in Lähden gab, war die alte Kapelle zu sehen, die im 19. Jahrhundert in Ostlähden stand.

Tausende Besucher entlang der Straßen

Mehr als 1000 Lähdener saßen auf den Wagen, fuhren Trecker oder begleiteten den Umzug als Fußgänger. Einige Teilnehmer waren als Schäfer verkleidet, weil es die früher in Lähden vielfach gab.

Eine Gruppe stellte eine Bauernhochzeit nach, eine andere erinnerte an die Hexenverbrennungen. Auch die Kartoffelernte und das Moor waren Themen. Dank des Oldtimerclubs Berßen waren diverse alte Traktoren, Mopeds und Autos zu sehen.