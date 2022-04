Das Jugendkloster in Ahmsen aus der Luft. FOTO: Jugendkloster Ahmsen Jubiläumsfest geplant Kloster Ahmsen wird 100: Neue Betreiber wollen wieder durchstarten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 07.04.2022, 14:35 Uhr

Ein kleiner Stein an der Fassade verrät es: Das Klostergebäude in Ahmsen wurde 1922 gebaut. Das Jubiläum soll in diesem Jahr gefeiert werden. Ohnehin steht das Jahr 2022 für das heutige Jugendkloster im Zeichen des Aufbruchs nach Ende vieler Corona-Auflagen.