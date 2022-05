Vor allem Schüler der nahegelegenen Grundschule Bookhof profitieren von der neuen Fußgängerampel an der L55 in Herzlake-Felsen.. FOTO: Gemeinde Herzlake Schulweg wird sicherer Kinder freuen sich über neue Ampel an L55 in Felsen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 21.05.2022, 11:45 Uhr

An der Landesstraße 55 in Höhe der Andruper Straße in Felsen (Gemeinde Herzlake) ist eine Fußgängerampel errichtet worden. Das freut vor allem Kinder, die die Grundschule Bookhof besuchen.