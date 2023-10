Vor der Schließung gerettet Insolventes Pflegeheim in Lähden-Holte hat neuen Eigentümer Von Daniel Gonzalez-Tepper | 06.10.2023, 16:20 Uhr Das stationäre Pflegeheim in Holte-Lastrup (Gemeinde Lähden) wird künftig von einem Unternehmen aus Haselünne betrieben. Das Gebäude soll umfangreich umgebaut werden. Foto: Pflegedienst Meine Lebzeit Haselünne up-down up-down

Das Pflegeheim Me Vivo in Holte-Lastrup (Gemeinde Lähden), dessen Betreiber sich seit Anfang August in einem Insolvenzverfahren befindet, hat einen neuen Pächter. Er stammt diesmal nicht aus dem Rheinland, sondern aus dem Emsland. Auf die Einrichtung kommen indes einige Veränderungen zu.