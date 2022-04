In einem Stall in Herzlake ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft derzeit gegen die Flammen. FOTO: NWM-TV Hoher Sachschaden Keine Verletzten bei Großbrand auf Bauernhof in Herzlake und | 28.04.2022, 15:06 Uhr | Update vor 23 Min. Von Carsten van Bevern Dominik Bögel | 28.04.2022, 15:06 Uhr | Update vor 23 Min.

In einem Stall in Herzlake ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, welches auf das benachbarte Wohnhaus übergriff. Es entstand hoher Sachschaden, Bewohner und Tiere wurden aber nicht verletzt.