Einen ganzen Ordner füllen die Schreiben des Streifalls von Anette Büscher mit dem Arbeitsamt Meppen. FOTO: Harry de Winter Streit um Arbeitslosengeld Frau aus Herzlake zieht gegen Arbeitsamt Meppen vor Gericht und gewinnt Von Harry de Winter | 28.03.2022, 19:12 Uhr

Großen Ärger mit dem Arbeitsamt in Meppen hatte eine 61-Jährige aus Herzlake wegen ihres Arbeitslosengeldes. Der Fall landete vor dem Sozialgericht in Osnabrück. Am Ende bekam die Herzlakerin Recht.