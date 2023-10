Nach Auszug des Oligarchen So wird das Reitsport-Gestüt Gut Einhaus in Herzlake nun genutzt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 03.10.2023, 16:12 Uhr | Update vor 36 Min. Wie wird das Pferdegestüt Gut Einhaus in Herzlake nach dem Auszug von Millionär Oleksandr Onyschtschenko genutzt? Dazu gibt der neue Eigentümer nun Auskunft. Archivfoto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Vor gut einem Jahr ist der ukrainische Millionär Oleksandr Onyschtschenko aus dem Pferdegestüt Gut Einhaus in Herzlake ausgezogen. Die neuen Eigentümer berichten, was sie seitdem in dem luxuriösen Anwesen saniert haben und wie die Anlage genutzt wurde. Sie beantworten auch die Frage, ob es bald wieder Reitturniere geben wird.