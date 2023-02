Wird eine Straße saniert, kann das Anlieger schnell in finanzielle Nöte bringen. Auf Straßenausbaubeiträge zu verzichten, ist für etwas finanzschwächere Kommunen aber auch nicht so einfach. Symbolfoto: dpa up-down up-down Wird Grundsteuer stark erhöht? Diskussion um Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Herzlake Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.02.2023, 09:49 Uhr

Werden auch in Herzlake die Straßenausbaubeiträge abgeschafft? Der Gemeinderat ist jetzt in die Diskussion eingestiegen. Doch so einfach tun sich die Entscheidungsträger in der Gemeinde nicht.