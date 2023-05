Seit 1985 züchtet die Familie Griep in Herzlake-Westrum Pferde, vornehmlich Hannoveraner. Heinrich Griep führt den Betrieb seines 2017 verstorbenen Vaters Heinz fort. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down Stuten-Mutter im Emsland geboren Herzlake: Diese Verbindung hat ein Pferdezüchter zu König Charles Von Daniel Gonzalez-Tepper | 11.05.2023, 14:14 Uhr

Seit den 1980er Jahren werden auf dem Hof Griep in Herzlake-Westrum Pferde der Rasse Hannoveraner gezüchtet. Heinrich Griep führt den Betrieb seines Vaters Heinz fort. Dessen Name wurde jetzt im Zusammenhang mit der Krönung von König Charles in Großbritannien genannt.