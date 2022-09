In drei Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Herzlake soll das Glasfasernetz ausgebaut werden. Das erfolgt aber nur, wenn genug Hausbesitzer mitmachen. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Hälfte der Haushalte muss mitmachen Glasfasernetz in Dohren, Holte-Lastrup und Lähden soll ausgebaut werden Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.09.2022, 12:19 Uhr

Das Unternehmen Westenergie will in der Samtgemeinde Herzlake das Glasfasernetz ausbauen. Nun sind etwa 1300 Hausbesitzer in Dohren, Holte-Lastrup und Lähden aufgefordert, sich zu melden.