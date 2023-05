Ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf das Wohnhaus in Lähden konnten die Feuerwehrkräfte verhindern. Foto: Lambert Brand up-down up-down Ursache unklar Feuer in Lähden – Brand greift auf Wohnhaus über Von Thomas Pertz | 26.05.2023, 17:28 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehren in Lähden in der Samtgemeinde Herzlake: Beim Brand eines Holzschuppens am Freitagnachmittag war das Feuer auch auf das Dach des Wohnhauses übergegriffen.