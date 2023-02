Das Mikrofon ist für Synchronsprecherin Lynne Glaner das wichtigste Arbeitsutensil. Zwei bis drei Tage die Woche ist die ausgebildete Schauspielerin und TV-Journalistin in Tonstudios in Berlin und Hamburg aktiv. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down In „Shotgun Wedding“ zu hören Emsländerin Lynne Glaner will als Synchronsprecherin durchstarten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 02.02.2023, 15:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit einigen Tagen läuft „Shotgun Wedding“ in den deutschen Kinos. Die Stimme der Schauspielerin Melissa Hunter spricht dabei Lynne Glaner aus Dohren. Die Emsländerin versucht seit einem Jahr als Synchronsprecherin Fuß zu fassen. In einem Video in diesem Text stellt sie bei uns ihr Können unter Beweis.