Festumzug, Dorffest, Familiennachmittag Drei Tage Programm: So feiert Lähden den 1075. Geburtstag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.09.2023, 09:27 Uhr Seit Wochen arbeitet ein 14-köpfiges Organisationsteam an der Vorbereitung zum Jubiläumswochenende 1075 Jahre Lähden. Von Freitag bis Sonntag wird drei Tage lang gefeiert. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Die Gemeinde Lähden feiert in diesem Jahr ihr 1075-jähriges Bestehen. Drei Tage lang gibt es deshalb ab Freitag ein Festprogramm. Höhepunkt ist am Sonntag ein Festumzug, an dem einige hundert Lähdener kostümiert und mit selbst gebauten Mottowagen teilnehmen.