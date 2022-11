Das Schnick-Schnack-Festival in Lähden von und mit Civil Courage (im Bild) erhält am 17. Juni 2023 eine Neuauflage. Foto: Heike Huntemann Fotografie up-down up-down Punkrock-Spektakel mit Civil Courage Schnick-Schnack-Festival 2023 in Lähden: Das sind die Headliner Von Tim Gallandi | 20.11.2022, 11:00 Uhr

Die Punkrockband Civil Courage aus dem Emsland will im kommenden Jahr an die Erfolge ihrer Schnick-Schnack-Festivals vor Corona-Beginn anknüpfen. Für die Neuauflage am 17. Juni 2023 im heimischen Lähden präsentieren die Civis nun die Headliner, die mit ihnen auf der Bühne stehen werden.