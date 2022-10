Dieser antike Büfettschrank ist eng mit dem Schicksal der jüdischen Familie Meyer aus Herzlake verbunden. Foto: Hermann-Josef Mammes up-down up-down Max und Helene Meyer ermordet Alter Schrank erinnert an grausames Schicksal der Herzlaker Juden Von Hermann-Josef Mammes | 01.10.2022, 12:01 Uhr

In der Werkstatt von Tischler und Restaurateur Christoph Stümpler steht ein altes heruntergekommenes Möbelstück. Es erzählt vom dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. So stand das einstige Prachtstück viele Jahre in der guten Stube der jüdischen Familie Meyer in Herzlake.