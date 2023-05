Als 16-jähriger ist im Jahr 1948 der heutige Jubilar Alfons Düing in die Feuerwehr Herzlake eingetreten. Foto: Lambert Brand up-down up-down Seit 75 Jahren Feuerwehrmann Alfons Düing war dabei, als die Herzlaker Wehr noch „M.G.-Fire Service“ war Von Lambert Brand | 07.05.2023, 10:09 Uhr

In der Herzlaker Feuerwehr gibt es niemanden mehr, der so weit in die Geschichte der Ortsfeuerwehr zurückblicken kann wie Alfons Düing. 1948 trat er in die Wehr ein - heimlich.