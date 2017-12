Erlös des Weihnachtsmarktes 2.300 Euro für Holter Vereine

mr Lähden. Die Kolpingfamilie Holte hat den Erlös des elften Holter Weihnachtsmarktes übergeben. Der Musikverein Holte-Lastrup und das Team Saßlage erhalten je 900 Euro, die Landjugend Lastrup 500 Euro.

Die Vereine und Verbände des Weihnachtsmarktes kamen zusammen, um eine Abrechnung zu erstellen und den Erlös an die Empfänger zu überreichen.

Ansehnlicher Park

Das Team Saßlage kümmert sich um den Park Saßlage hinter dem Holter Feuerwehrhaus. Hier entstand ein ansehnlicher Park mit einem Teich und einem Gebäude im Fachwerkbau, wo auch Trauungen durchgeführt werden. „Damit die Pflege der Anlagen und des gesamten Parks besser erledigt werden kann, wollen wir einen Geräteschuppen bauen, um die Gerätschaften vor Ort zu haben“, erklärte Alfons Winkeler für das Team Saßlage.

Neues Zelt der Landjugend

Die Landjugend Lastrup wird sich für das bevorstehende Zeltlager in den Sommerferien ein neues Zelt anschaffen, berichteten Simon Keller und Henrik Lüken. Richard Vorholt führte aus, dass der Musikverein Holte-Lastrup von derSpende neue Jacken für die Musiker und weitere Noten kaufen werde.

Anzeige Anzeige

Geld für Vereine

Marco Ostermann von der Kolpingfamilie Holte sagte, dass durch den Holter Weihnachtsmarkt in den vergangenen elf Jahren 22.598 Euro an Zuwendungen in Holte-Lastrup verteilt werden konnten. Dabei profitierten auch die beteiligten Vereine und Verbände, so Ostermann. „In den elf Jahren haben die Vereine 35.000 Euro für ihre Vereinsarbeit erwirtschaften können“, so Ostermann. Der Vorsitzende der Holter Kolpingfamilie, Wolfgang Wegener, überreichte das Geld an die Vereinsvertreter. Im weiteren Verlauf der Zusammenkunft wurde auch eine Manöverkritik zum Weihnachtsmarkt durchgeführt.