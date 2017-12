Das Beste aus 22 Jahren Chor „Treff ’95“ gibt Konzert in Herzlake

Herzlake. Der Chor „Treff`95“ hat ein Konzert mit den besten Titeln der vergangenen 22 Jahre des Ensembles in der Herzlaker St. Nikolaus-Pfarrkirche gegeben.

2015 feierte der Chor sein 20-jähriges Bestehen mit dem eigens von Dominik Witte arrangierten und sehr erfolgreichen Musical „Mutig und stark!“. Über zwei Jahrzehnte hat der Chor zahlreiche musikalische Veranstaltungen mit großem Erfolg durchgeführt. Treff `95 ist mittlerweile nicht nur ein „musikalisches Schwergewicht“ in der Samtgemeinde Herzlake, sondern auch in der Region als stimmgewaltiger und gut intonierter Chor bekannt.

Chorleiterin Beatrix Wöste erklärte zu Beginn, dass es nicht einfach war, „unter all unseren bereits dargebotenen Liedern die besten zu finden“. Als „besonderen Show-Act“ kündigte Wöste den Auftritt des Chores mit Schülern der Klasse 4a und 4b der Grundschule St. Nikolaus Herzlake an.

Mit dem Lied „Brannte nicht unser Herz“, nach Texten aus dem Lukasevangelium vertont, eröffnete das 24-köpfige Ensemble den Konzertreigen. Weitere Beiträge waren „Auf der Suche nach dem Glück“ von Michael Schmoll aus dem Musical „Haltestelle Glück“, der Gospelsong „Come let us sing“ und „Meine Seele singt“ von Thomas Quast. Ein Kuriosum stellte der Marsch „Preußen Gloria“ gespielt auf Blockflöten und begleitet mit einem „Störinstrument“, dar. Vor der Pause intonierte der Chor noch die Titel „Here I am, Lord“, das evangelische Kirchenlied „Da findet Kirche statt“, den Hit „With or without you“ der irischen Rockband U2, „über Nacht“ und „Think of me“.

Mit den Schülern der Klassen 4a und 4b der Herzlaker St. Nikolaus Grundschule zogen die Protagonisten vom Treff `95 aus dem Kirchenraum in den Altarraum. Präsentiert wurde der „Cup-Song“ wobei die Kinder gekonnt und voll im Takt die „Cups“ schlugen. Der Show-Act brachte besonderen Applaus. „Majesty“, „Frieden“, „Look at the World“, „Gloria“, „Herr, deine Güte“, „Hosanna“ und „Halleluja shout it out“ gehörten im zweiten Teil des Konzerts zu den Klassikern des Chores.

Instrumental wurden die Chormitglieder von Dominik Witte am E-Piano, Kerstin Blankmann an der Gitarre, Daniela Bohmann an der Querflöte und Kerstin Buschen an der aus Peru stammenden Kistentrommel, der Cajón, begleitet. Die musikalische Leitung hatte Beatrix Wöste inne.

Da Dominik Witte aufgrund einer beruflichen Veränderung umgezogen ist, ist der Treff `95 auf der Suche nach einer neuen Klavierspielerin oder Klavierspieler. Interessenten können sich an die Chormitglieder wenden.