Präsente für Bedürftige Holter Kommunionkinder packen Geschenke

Lähden. Die Kommunionkinder der katholischen Kirchengemeinde Holte aus den Lähdener Ortsteilen Herßum, Holte und Lastrup haben Weihnachtsgeschenke gepackt, die Kindern von Kunden der Haselünner Tafel eine Woche vor Weihnachten übergeben werden.

Die Holter Kommunionkinder trafen sich am NP-Markt in Holte-Lastrup mit Gerd Schoon vom Vorstand der Haselünner Tafel, der die Geschenke abholte. Auch der Holter NP-Markt stiftete einige Gesellschaftsspiele als Geschenke.

Schoon berichtete den Kindern, dass etwa 600 Kunden aus dem Gebiet der Stadt Haselünne und der Samtgemeinde Herzlake die Haselünner Tafel aufsuchen. „Zu den Kunden zählen etwa 400 Kinder“, erklärte Schoon.

Spielzeug und Süßigkeiten

In Haselünne ist die Tafel dienstags und donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet. Wer dort einkaufen möchte, benötigt eine entsprechende Berechtigung, die die Sozialämter der Städte und Gemeinden ausstellen. „In der Woche vor Weihnachten werden wir eure Geschenke an die Kinder weitergeben“, sicherte Gerd Schoon den Holter Kommunionkindern zu. Er dankte den Kindern und lud sie zu einem Besuch der Tafel in Haselünne ein.

Die pastorale Mitarbeiterin der Holter Pfarrgemeinde, Heike Preut, sagte, dass die Kinder gut erhaltenes Spielzeug und Süßigkeiten als Geschenke verpackt haben. Um eine optimale Zuordnung der Geschenke zu ermöglichen, wurde jedes Geschenk mit einer Info versehen, ob das Verpackte für ein Mädchen oder einen Jungen geeignet ist – und für welches Lebensjahr. Gemeinsam mit Heike Preut bereitet Julia Krasniqi die Holter Kinder auf die Erstkommunion im nächsten Jahr vor.