Erlös an Musikverein, Saßlage und Landjugend Holter Weihnachtsmarkt „Platz mit besonderem Charakter“

Lähden. Einen „Platz mit besonderem Charakter“ hat Herzlakes Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus den Holter Weihnachtsmarkt genannt. Der Erlös des Marktes ist für den Musikverein Holte-Lastrup, für den hinter dem Feuerwehrhaus gelegenen Park Saßlage und die Holter Landjugend vorgesehen, sagte Wolfgang Wegener.

Der Vorsitzende der Holter Kolpingfamilie eröffnete im Beisein von Pleus und der stellvertretenden Bürgermeisterin der Gemeinde Lähden, Beate Dulle, den elften Holter Weihnachtsmarkt. Wegener bezeichnet den Holter Markt als einen „ganz besonderen Markt“ auf dem gemütlichen Marktplatz im Herzen Holtes. Wegener dankte allen Mitwirkenden für ihr Engagement bei Vorbereitung, Aufbau und Veranstaltung.

Pleus sprach kurz die Fortschritte beim Ausbau der Holter Ortsdurchfahrt im Rahmen der Dorferneuerung an. Beate Dulle machte den Weihnachtsmarkt als festen Bestandteil im Jahreskalender von Holte aus. In Anbetracht der Zuwendungsempfänger, die vom Erlös des Weihnachtsmarkts profitieren, wünschte sie allen Besuchern „ein offenes Portemonnaie“.

Köstlichkeiten und Ausstellung

An 15 adventlich geschmückten Ständen wurden selbstgebackener Stuten, Marmelade; Winterapfel, Punsch, Neujahrskuchen, Plätzchen, Liköre, Kochbücher und Adventsgestecke feilgeboten. Kulinarische Köstlichkeiten boten der Sportverein mit unterschiedlichen Grillprodukten, der Angelsportverein mit geräuchertem Fisch und der Kindergarten mit Waffeln und Cupcakes. Im Saal des Gasthauses Am Markt boten die Feuerwehrfrauen ein Kuchenbuffet und Kaffee an. Ferner gab es dort eine Handarbeitsausstellung.

Musikalische Beiträge gaben der Schülerchor der Grundschule unter der Leitung von Karen Peterwart, der Musikverein Holte-Lastrup unter der Leitung von Richard Vorholt, die Vinner Raddesänger unter der Leitung von Wolfgang Völker und die Jagdhornbläser des Hegering Holte unter der Leitung von Carl-Uwe Burke zum Besten. Zur Freude der Kinder stattete schließlich auch der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt in Holte einen Besuch ab.